Actualitzada 05/11/2023 a les 13:21

Un conductor de 27 anys ha estat detingut aquest matí per circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues i causar un accident. Els agents de seguretat han rebut l'avís passades les sis del matí pel xoc d'un vehicle contra un guarda-raïl de la General 1, prop de la frontera del riu Runer.En l'accident només hi ha hagut un vehicle implicat, on viatjaven tres passatgers més. Un d'ells, de també 27 anys, ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital, segons informa la policia.