La policia deté el jove que acompanyava el conductor fugit a Encamp

Actualitzada 05/11/2023 a les 16:11

La policia va detenir aquest cap de setmana l'home que el passat 9 d'octubre acompanyava el conductor arrestat per saltar-se un control fugint a tota velocitat. El jove, de 24 anys, va ser detingut ahir al matí a Andorra la Vella, arran d'un conflicte en un autobús de línia regular. El cos de seguretat concreta que li constava una ordre de detenció de la Batllia que havia arribat a la policia just el dia anterior. L'home, possiblement relacionat amb la fugida de principis d'octubre, va quedar detingut com a presumpte autor de delictes contra la salut pública, la seguretat col·lectiva i la funció pública. El jove compta amb diversos antecedents per possessió de drogues.