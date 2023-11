La majoria de sancions imposades, 117, han estat a conductors de vehicles estrangers

El Codi de Circulació incorporava el 2014 l’obligatorietat de dur el vehicle preparat per a circular amb neu des de l’1 de novembre fins al 15 de maig. Des de fa uns dies policia i Mobilitat insisteixen en aquesta directriu perquè de nou està vigent: o s’han de posar les rodes de neu o dur cadenes al maleter. Des que es va modificar la norma amb l’objectiu de forçar que tots els conductors condicionessin els vehicles per a la neu la policia ha imposat 152 sancions per no respectar la directriu de circular correctament equipat. I l’estadística indica que la