Seguiment tebi de la primera cassolada

Les sensacions dels participants són que la iniciativa encara no ha quallat en ser el primer dia

Les reaccions del Govern i els missatges per fer modificacions a la llei d’habitatge, com la pròrroga dels lloguers o la revisió en els increments dels preus, no han convençut els integrants de DenunciAND, que ahir van llançar una nova convocatòria, aquest cop per fer una cassolada cada dia a les 20.30 h durant cinc minuts i fins a la propera manifestació, que s’està organitzant per al pont de la Puríssima. El tret de sortida de les cassolades va ser ahir mateix, i a les 20.30 h en alguns carrers del país es va poder sentir el soroll dels estris de

#2 LA SOLUCIÓ NO ÉS LA CASOLÀ A CASA DE UN ALTRE, LA SOLUCIÓ ERA 1 EDIFICI CADA ANY DURANT ELS ÚLTIMS 40 ANYS QUE CAP GOVERN NO HA FET

(04/11/23 06:54)



#1 Luis

(04/11/23 06:52)