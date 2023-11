Per una escola més verda

Jane Goodall, la reconeguda etòloga britànica, visitarà el Principat els dies 27 i 28 de novembre com a part de la seva gira mundial

Entre els projectes del Jane Goodall Institute destaca la iniciativa andorrana Jane Goodall’s Roots and Shots Mountain Lab, que aplega quinze nens d’un col·legi del Principat perquè els alumnes aprenguin a respectar, estimar i valorar la muntanya i la natura que hi habita. Roots and Shoot és una iniciativa fundada per Jane Goodall l’any 1991 amb l’objectiu de reunir joves de totes les edats, des de preescolars fins a universitaris, per treballar temes ambientals, de conservació i humanitaris. Aquest projecte va arribar a Andorra de la mà de Laura Mari Barrajón, presidenta de l’Institut Jane Goodall Espanya. Sobre la iniciativa, Mari va