La ministra Tor tracta amb Albares l'avenç de la negociació amb la UE

Actualitzada 04/11/2023 a les 06:15

Els ministres d’Afers Estrangers d’Andorra i d’Espanya, Imma Tor i José Manuel Albares, respectivament, es van reunir ahir al matí per abordar l’avenç de les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea. La trobada va tenir lloc a Madrid amb el secretari d’Estat per a les negociacions amb la UE, Landry Riba, coincidint amb el tram final de la presidència espanyola del Consell de la UE, van informar els dos governs en dues publicacions a la xarxa social X, antiga Twitter. La reunió va ser de caràcter institucional.

Cal recordar que, més d’una vegada, el Govern ha manifestat la voluntat d’aprofitar la “finestra d’oportunitat” que suposa la presidència espanyola del Consell de la UE per poder tancar l’acord abans de final d’any.

La trobada també va permetre abordar “temàtiques bilaterals” en curs, com el reforç de la cooperació transfronterera i la simplificació dels tràmits de residència dels ciutadans andorrans a Espanya.