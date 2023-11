El nou centre de dia de la Creu Roja a Escaldes podrà acollir un total de 88 usuaris

Actualitzada 04/11/2023 a les 06:12

La Creu Roja Andorrana ja ha obert tres centres de dia, l’últim, el d’Els Paraires, a Escaldes-Engordany. Per a l’associació de la Creu Roja “és un orgull i una satisfacció seguir apostant pels recursos sociosanitaris”. Amb aquesta darrera obertura ja podran atendre 88 persones usuàries. El centre té diversos espais, un dels quals destinat a practicar la motricitat i l’exercici físic, també hi ha un espai de descans que la gent gran pot aprofitar, i a més una zona per poder fer els àpats. A part, hi ha una zona per a la infermeria i cures i una terrassa per gaudir-ne quan faci bon temps. Igual que als altres centres de dia, s’oferirà l’esmorzar, el dinar i el berenar. El personal de la cuina prepararà els plats.

Dilluns a les 18.30 h es farà una convocatòria de premsa per a la inauguració del nou centre de dia. En l’acte intervindran Josep Pol, president de la Creu Roja Andorrana; Robert Mauri, director del gabinet del Copríncep d’Andorra, i Xavier Espot, el cap de Govern.