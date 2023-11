Tret de sortida a l'Andorra Shopping Festival

Actualitzada 03/11/2023 a les 18:53

L'eix comercial del país acull a partir d'avui i fins el 19 de novembre l'Andorra Shopping Festival, coincidint també amb les jornades gastronòmiques de l'Andorra a Taula. La primera tarda del festival de les compres comptarà amb dos concerts en viu a càrrec de 'Soulstorm' a l'avinguda Meritxell i de 'Messin' with the keys' a avinguda Carlemany, així com l'espectacle de llums de la font de la plaça de la Rotonda i la posada en marxa ja dels punt selfies i les experiències de compra.Demà al matí s'oferirà un taller de maquillatge a la plaça de l'Eslgèsia del Pas de la Casa, concerts de 'JayJay Brass Band', DJ Madam, DJ Ricky Vulecom i 'Bóssalo', i un pintacares a Andorra la Vella, entre d'altres activitats pensades per tot el públic. La programació completa es pot consultar a la web del festival.