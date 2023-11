Signatura del conveni per eliminar la doble imposició amb Corea del Sud

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:47

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha signat aquest matí el conveni de no doble imposició (CDI) amb Corea del Sud, representat per l'ambaixador extraordinari i plenipotenciari de la República de Corea del Sud a Andorra, Sahnghoon Bahk. L'executiu concreta que el conveni facilitarà la inversió i l'intercanvi econòmic entre els dos països sense que hi hagi un doble gravamen fiscal. El document serà aprovat en sessió parlamentària del Consell General.Andorra té actualment onze convenis en vigor per a l'eliminació de la doble imposició i la prevenció de l'evasió i elusió fiscal amb França, Luxemburg, Espanya, Emirats Àrabs Units, Portugal, Liechtenstein, Malta, Xipre, San Marino, Hongria i Mònaco. A més, dels quatre convenis signats també amb Croàcia, República Txeca, Islàndia i el firmat avui amb Corea del Sud. Resten dos convenis rubricats, resten pendents de signatura els de Bèlgica i Lituània.