La policia va detenir dimarts a Escaldes-Engordany un fugitiu buscat en una ordre de cerca internacional emesa per la Interpol. L’home, de 64 anys, tenia pendents a Espanya un any i cinc mesos de presó per delictes d’estafa i falsificació de documents mercantils comesos a la Corunya. El detingut, que estava complint condemna, va aprofitar un permís per escapar a Andorra, on es va amagar durant un mes i mig. Els efectius de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional de la policia el van localitzar aquest dimarts en un apartament d’Escaldes-Engordany, després d’una investigació arran de l’alerta de cerca internacional emesa per