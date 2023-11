L'USdA avisa d'un possible conflicte social

El sindicat preveu noves protestes i una reunió amb Pedro Sánchez, president de la UE

L’USdA ha estat en un pla secundari en la protesta popular que ha sorprès el país per l’enorme participació dels ciutadans que van voler expressar la disconfomitat amb les polítiques d’habitatge. Ara bé, el sindicat n’ha estat al marge però no se’n desvincula, sinó que considera que “toca al Govern prendre decisions i, si no escolta, el conflicte social està servit”. El secretari general, Gabriel Ubach, va donar un marge d’esperança fins al dia 16, quan hi haurà una nova reunió de la Comissió Econòmica i Social (CES). L’acord és lluny i sembla complicat que la patronal accepti les demandes i