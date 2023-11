Andorra a Taula vol millorar la presència internacional

L’Andorra a Taula va presentar ahir les novetats de cara a l’edició d’enguany, que buscarà fer un pas endavant per atraure turistes gastronòmics als restaurants del país gràcies a una campanya de comunicació a diferents punts de l’estat espanyol i el llançament d’un nou web. Una altra novetat del 2023 és el patrocini de MoraBanc, que s’uneix a Estrella Damm com a principals impulsors d’aquesta iniciativa. D’altra banda, destaca l’aposta per la gastronomia de qualitat, ja que enguany no hi haurà límit als preus i s’apostarà perquè cada restaurant pugui fixar les tarifes segons ho cregui convenient, amb un mínim de