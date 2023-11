Visita de l'experta en ximpanzés Jane Goodall

Actualitzada 02/11/2023 a les 06:25

La doctora Jane Goodall, experta en l’estudi de ximpanzés, visitarà Andorra els dies 27 i 28 de novembre. La visita, amb punts encara per concretar, forma part de la gira mundial que està fent l’etòloga per promocionar els programes en marxa a l’Institut Jane Goodall. La doctora, nascuda a Londres, és reconeguda per l’extensa investigació que va iniciar als anys 60 al voltant dels ximpanzés i que encara perdura, ara en mans dels investigadors de l’Institut Jane Goodall.

A més, el grup R&B Aula de la Muntanya es va crear fa unes setmanes a l’escola Agora Andorra International School i és el primer grup del programa educatiu de l’Institut Jane Goodall a Andorra. L’entusiasme i compromís educatiu i ambiental de tot el centre els va motivar a unir-se a l’Institut per tenir un espai únic on fomentar la consciència ambiental entre l’alumnat per preservar la natura.