Obligatorietat de cadenes o rodes de contacte des d'ahir i fins al 15 de maig

Des d’ahir i fins al 15 de maig, el país es converteix en territori de neu. Per circular amb seguretat és obligatori que els ciutadans equipin els seus vehicles amb rodes de contacte o cadenes. Encara que la carretera estigui neta de neu o gel, els conductors estan obligats a dur els equipaments durant el període establert. Per aquest motiu si el vehicle no porta pneumàtics de neu, ha de disposar de cadenes. Els pneumàtics han de ser d’hivern o amb etiquetatge M+S, que són els adequats perquè milloren la tracció i la frenada. És igual d’important revisar el nivell de desgast de les rodes per no perdre adherència; en aquest sentit es recomana que la profunditat del dibuix de la roda no sigui inferior a 3 mm. Quant a les cadenes, cal que estiguin homologades i siguin les adequades, perquè hi ha diverses talles en funció de les mides de les llantes.