Més de 80.000 visites al mirador de Tristaina aquest estiu i tardor

Actualitzada 02/11/2023 a les 13:44

El mirador solar de Tristaina ha rebut la visita de més de 80.000 persones durant la temporada d'estiu i de tardor, segons indica Ordino Arcalís. L'estació dona per finalitzada la temporada estiuenca i comença ja a preparar les seves instal·lacions per a l'hivern. El domini ha rebut un 8,5% més de visites que l'any passat, sent el mirador solar la principal atracció. Una de les novetats d'aquesta temporada han estat les sortides temàtiques de Grandvalira Mountain Guides, també "molt ben rebudes", segons Ordino Arcalís. El mirador romandrà tancat fins l'1 de desembre, quan es preveu l'obertua de les pistes d'esquí "sempre que les condicions meteorològiques ho permetin".