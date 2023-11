Les candidatures a les comunals es podran presentar fins al 10 de novembre

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:39

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramadera i portaveu del Govern, Guillem Casal ha comparegut avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres per comunicar que el cap de Govern ha anunciat la publicació demà del decret que fixa la data de les eleccions comunals el proper 17 de desembre.Tal com ha explicat Casal la data havia estat pactada pel conjunt dels cònsols de les set parròquies durant el mes de setembre i comunicada a la ciutadania en una roda posterior al Consell de Ministres. El decret entrarà en vigor el dilluns 6 de novembre i estableix que les candidatures es podran fer entre els dies 6 i 10 de novembre a les 12 hores. D'altra banda, la campanya electoral s'iniciarà el diumenge 3 de desembre a les 12 hores i s'acabarà el divendres 15 a mitjanit. Pel que fa al dia de les eleccions comunals, el diumenge 17 de desembre, els col·legis electorals estaran oberts entre les 9 i les 19 hores. El ministre ha recordat la possibilitat d'emetre el vot per dipòsit judicial a partir de l'endemà que comenci la campanya electoral fins al dissabte 16 de desembre a les 13 hores. De la mateixa manera, es podrà sol·licitar el vot per correu als comuns a partir del proper dilluns 6 de novembre i fins al 24 del mateix mes.Els col·legis electorals podran comptar amb una persona voluntària encarregada d'acompanyar als electors amb discapacitat.