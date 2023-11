La campanya contra la precarietat energètica va beneficiar 112 famílies

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:57

Afers Socials va beneficiar 112 famílies en la campanya contra la precarietat energètica del 2022-2023. El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha informat en consell de ministres que la campanya per al període 2023-2024 va començar ahir, 1 de novembre, i tancarà el 30 d'abril. Fent balanç de la campanya anterior, Casal ha indicat que la xifra de famílies ateses engloba un total de 228 beneficiaris. La tipologia de família amb més pes són les unipersonals, amb 50 ajuts, seguit per les monoparentals amb 42. A més, se'n van beneficiar sis parelles i sis famílies nuclears.La campanya 2022-2023 ha comptat amb una despesa de 58.603,93 euros, representant una depesa mitjana de 525,25 euros per família. Es tracta d'un pressupost inferior a la campanya del 2021-2022, que va tancar amb un cost total de 66.292,52 euros i 517,91 euros per família. Casal ha concretat que aquest any la despesa ha estat inferior perquè el nombre de persones ateses ha estat també inferior.