Actualitzada 02/11/2023 a les 18:15

Jordi Samsó, excap d'urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ha estat nomenat portaveu de la branca sanitària de la Unió sindical d'Andorra (USdA). L'anunci s'ha fet aquesta tarda per les xarxes socials, després "d'un procés de reflexió intern". Samsó serà secundat per Miguel Rey. El sindicat indica que l'anterior portaveu de la branca sanitària ha fet un pas al costat per motius personals.