L'Andorra a Taula amplia l'oferta gastronòmica amb 31 restaurants

Actualitzada 02/11/2023 a les 12:39

L'Andorra a Taula comptarà enguany amb la participació de 31 restaurants, set més que en l'edició anterior. Així ho han informat aquesta matí en la presentació de les novetats de les jornades, que ha tingut lloc a l'hotel Serras. Entre aquestes hi ha el patrocini de MoraBanc, que s'uneix a Estrella Damm com a principals impulsors d'aquesta iniciativa, i l'aposta per la gastronomia de qualitat, ja que enguany no hi haurà límit als preus i s'apostarà perquè cada restaurant pugui fixar les tarifes segons ho cregui convenient.Pel que fa al turisme exterior, s'espera que creixi respecte a altres anys i Andorra a Taula rebi més comensals de fora gràcies a una campanya de comunicació que s'ha efectuat per diferents punts del territori català.