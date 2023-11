Escalé defensa l'estratègia amb les esmenes

AE carrega contra Concòrdia per no proposar canvis a la descongelació dels lloguers

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va respondre ahir a les crítiques que està rebent la formació per no haver presentat esmenes al Projecte de llei de mesures d’estímul i estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges. També ho va fer el conseller general, Pol Bartolomé. Tots dos van coincidir en el fet que la decisió va ser consensuada i meditada la setmana passada, quan es va concloure que presentar esmenes a una llei amb la qual no s’està d’acord “no té cap sentit, encara que se n’aprovin algunes, ja que la nostra disconformitat és amb tot el redactat”.

#1 Aracdio

(02/11/23 07:33)