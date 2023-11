'Els gossos són part de la família'

Actualitzada 02/11/2023 a les 06:15

Fa temps que l’associació Nami pensava organitzar una manifestació per reivindicar les dificultats dels propietaris de gossos a l’hora de trobar habitatge. A més dels preus desorbitats, tenen l’afegit que a la majoria de contractes de lloguer hi ha una clàusula que prohibeix els animals domèstics. Les circumstàncies han fet que la data fos propera a la gran manifestació viscuda el 31, però la iniciativa continuarà endavant i l’associació protectora de gossos ja ha convocat la que serà la Primera Caninada Popular el proper 11 de novembre a les 11 h sota el lema “Pel dret a l’accés a l’habitatge amb gossos, perquè ells també son part de la família”.

L’objectiu és denunciar el fet que la gran majoria de pisos de lloguer –“gairebé el 99%”, va afirmar Desirée Abarca, presidenta de Nami i educadora canina– no accepta llogaters que tinguin mascotes i la protectora ha d’assumir adopcions per part de famílies que en cap cas tenen com a primera opció deixar el seu gos, però que s’hi veuen obligades perquè no troben alternativa: “Són casos de famílies que han de canviar de pis i no els permeten tenir gos, o que venen a viure de fora i no troben lloguers on puguin tenir la seva mascota”. Segons Abarca, des de l’estiu fins ara ja s’han trobat amb sis casos amb aquesta problemàtica. Per això, la caminada vol ser una invitació als propietaris d’immobles a “seure i trobar solucions que tinguin en compte les dues parts”, va explicar Abarca. En aquest sentit, fonts properes al col·lectiu d’immobiliàries van expressar que aquest problema es resoldria demanant assegurances pels danys que puguin provocar els gossos, tant materials com a persones, i van afirmar que és més senzill del que sembla.

A més dels propietaris d’immobles, l’associació també posa el focus en els propietaris de gossos irresponsables que no es fan càrrec dels danys que pot ocasionar l’animal a l’habitatge, o no tenen en compte les necessitats del gos: “Moltes famílies agafen cadells i després els deixen moltes hores sols, i el gos es passa plorant bona part del dia”. Aquestes actituds, segons Abarca, perjudiquen el col·lectiu de propietaris de gossos que sí que són responsables però que “acaben pagant les conseqüències”. Finalment, la caminada també es dirigeix al veïnatge, a qui volen demanar més “tolerància”.

La comunicació de la manifestació ja s’ha entrat al ministeri d’Interior i està prevista una reunió amb Protecció Civil i els agents de circulació. “Està en marxa i es farà”, va assegurar Abarca, tot i que encara s’està definint el recorregut, que en principi ha d’anar pels carrers centrals d’Escaldes fins a Andorra la Vella. Altres associacions d’animals, com ARPA, ja han donat el suport a la manifestació. La idea és que vingui el major nombre de famílies, “i si és amb el seu gos millor, sempre que aquest sigui tolerant a un ambient d’aquest tipus”, va explicar Abarca, que afirma que ja s’ha començat la difusió a través de les xarxes socials i especialment a través de WhatsApp, i que en aquests moments s’està treballant en els darrers detalls del cartell, així com en la redacció de consells pràctics per al bon desenvolupament de l’esdeveniment.