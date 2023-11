El Govern estudia prefabricats com a habitatge assequible

Actualitzada 02/11/2023 a les 14:14

La ministra d'Economia i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat aquest matí que "s'ha mirat i se'ns han presentat propostes" de construccions prefabricades com a fórmula d'habitatge assequible. Marsol intervenia en el programa matinal de Ràdio Nacional d'Andorra i ho ha explicat en resposta a la pregunta d'un oient. La ministra ha matissat que "volem apostar per una construcció de qualitat" i que no n'estan convençuts de l'alternativa –que ja s'ha utilitzat en ciutats com Barcelona– però que "en un moment difícil" com l'actual "es poden prendre mesures com aquesta per anar més depressa".Marsol ha deixat clar durant l'entrevista a l'Avui serà un bon dia que no pensa dimitir però també que estan oberts a que el projecte de llei que regula les pròrrogues dels lloguers i els augments que es poden aplicar als arrendaments el 2024 experimenti canvis notables durant el tràmit parlamentari. La titular d'Habitatge ha indicat, per exemple, que està oberta a que la pròrroga de només 1 any que s'aplica als contractes més recents esdevingui de 2 anys.