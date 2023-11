Educació farà un registre de dades dels estudis superiors

També s’implementaran repertoris de qualificacions i de competències

La recollida de dades estadístiques dels ensenyaments superiors, així com continuar l’avaluació de la inserció laboral dels alumnes que cursen estudis superiors i formació professional, figuren com dos dels objectius a desenvolupar dins de les línies estratègiques del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats durant aquesta legislatura. Així ho va expressar Ladislau Baró, ministre titular, que va explicar que aquesta era una de les fites importants de l’àrea: “L’àmbit universitari i postuniversitari ens preocupa”, va assegurar, i va afegir que intentarien cercar la col·laboració d’altres organismes com l’ARI (Andorra Recerca + Innovació) o l’Agència de Protecció de Dades per