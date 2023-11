Tres detinguts per resistència, insults i amenaces a la policia

Actualitzada 02/11/2023 a les 12:12

La policia va detenir la matinada de dimecres a la capital a dos joves de 26 i 28 anys per resistir-se, insultar i amenaçar als agents. Els joves s'haurien posat agressius amb uns coneguts i en el moment que va intervenir el cos policial, van intentar fugir posant resistència i un d'ells va vexar als agents. Se'ls va arrestar com a presumptes autors de delictes contra la funció pública i contra l'honor.Durant la mateixa matinada la policia va detenir un home de 32 anys després d'haver requerit els serveis dels agents per una baralla de carrer. L'avís va ser fals i en el moment d'identificar l'home, va intentar resistir-se al control i va començar a insultar als policies i a amenaçar de mort un dels agents. La policia el va detenir com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, l'honor i la funció pública.D'altra banda, a la Massana es va arrestar a un home per conduir amb el permís retirat fora dels dies autoritzats per la Batllia per motius exclusivament laborals. Durant les últimes hores dos homes de 24 i 39 anys han estat detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol amb taxes 1,70 i d'1,34 respectivament. Cap dels dos és resident al país.