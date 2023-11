Concòrdia i el conseller Pintos demanen una compareixença urgent del Govern

Actualitzada 02/11/2023 a les 17:52

Els cinc consellers generals de Concòrdia i el conseller general no adscrit Víctor Pintos (de Liberals) han entrat avui una petició a Consell General exigint que el Govern faci una compareixença extraordinària per donar explicacions sobre la gestió que està fent al tema de l'habitatge, i que tanta crispació ha provocat en una part de la població que dimarts va participar en una concentració històrica. Els consellers volen una resposta clara de l'executiu. La petició s'ha fet en base de l'article 135 del reglament del Consell General que permet que una cinquena part dels parlamentaris puguin fer aquests tipus de petició extraordinària. Concòrdia no podia presentar per si sol la petició perquè són necessaris sis consellers, per aquesta raó van mantenir converses amb el representant dels Liberals, Victor Pintos, qui va estar disposat a sumar-s'hi per poder fer realitat la petició.