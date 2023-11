Concert conjunt de la Jonca, l'ONCA i l'institut de la música per Santa Cecília

Actualitzada 02/11/2023 a les 19:24

La Fundació ONCA celebra diumenge 19 de novembre el concert de Santa Cecília, que tindrà lloc a les 12 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino. Per primera vegada, hi participarà també l'orquestra de l'institut de la música del comú d'Andorra la Vella, que juntament amb la Jonca i l'ONCA seran els protagonistes de la primera part del concert. A la segona part s'hi afegiran els alumnes de les diferents escoles que participen tradicionalment en l'esdeveniment, com són els alumnes de l'escola de música del comú d'Escaldes, l'escola de violí del comú d'Encamp, l'espai de música moderna i l'institut de música d'Andorra la Vella. Per segon any, l'orquestra també comptarà amb músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i per primera vegada, amb alumnes de vent de la Canillo's Band Tocant i alumnes de corda de l'Agora Andorra International School.Les entrades es posen a la venda dilluns 6 de novembre a la web de l'ONCA i tenen un cost de 5 euros.