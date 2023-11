Avís groc per vent i pluja i baixada de temperatures

Actualitzada 02/11/2023 a les 09:57

La pertorbació #Ciaran porta precipitacions️i venta #Andorra que fan activar l'#avís_groc

A més, les temperatures️baixarannotablement a partir del migdia



A la tarda les precipitacions seran més febles i intermitents, però la cota de neu❄️pot baixar puntualment a 1.500m.️ https://t.co/MGGbnKlRzT pic.twitter.com/sKDcWOXa3h — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 2, 2023

#avís_groc per precipitacions i ventades.

A partir del migdia s'espera un important descens de temperatures que pot fer baixar puntualment la cota de neu a 1.500 m i amb possibilitat de glaçades.

Atenció a la carretera i en activitats a l'exterior.@MeteoAnd_OECC pic.twitter.com/3i6SohFsfy — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) November 2, 2023

El servei de meteorologia i protecció civil han informat d'avís groc per vent i pluja. Un front actiu aportat per la pertorbació "Ciaran", està aportant des de les primeres hores, precipitacions febles però generalitzades, amb una cota de neu ubicada entorn dels 2.700 metres. Meteo publica que durant el migdia hi haurà una petita pausa, però de cara a la tarda es reprendran les precipitacions a la meitat nord del país, d'una forma més feble i dispersa. La cota de neu podrà arribar puntualment als 1.500 metres al final de l'episodi i amb una baixada forta de temperatures, Meteo explica que podrà arribar a gelar la propera nit a gairebé tot el país.Meteo espera acumulacions de precipitació que sumin des de 20 mm a l'est del país fins a 40 mm al sud i a l'oest.Es preveuen gruixos de neu nova: tres centímetres a 2.500 metres i un centímetre a 2.000 metres. El vent serà moderat de component sud-oest i en altitud es podran arribar a ràfegues de fins a 70 quilòmetres hora.Per la seva banda Mobilitat ha recordat que els equipaments especials o les cadenes son obligatòries per circular per tot el país fins al 15 de maig i Protecció civil ha recalcat atenció a la carretera i en activitats a l'exterior.