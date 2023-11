Arrestat a Escaldes un fugitiu buscat per la Interpol

Actualitzada 02/11/2023 a les 12:12

La policia va detenir el dimarts a Escaldes-Engordany un fugitiu buscat en una ordre de recerca internacional emesa per la Interpol. L'home de 64 anys tenia pendents a Espanya un any i cinc mesos de presó per delictes d'estafa falsificació de documents mercantils comesos a la Corunya, presumptament. El detingut estava complint condemna, però aprofitant un permís va escapar a Andorra on feia un mes i mig que s'amagava.Els efectius de l'Oficina de Cooperació Policial Internacional de la Policia el van localitzar aquest dimarts en un apartament d'Escaldes-Engordany després d'una investigació arran de l'alerta de recerca internacional emesa per la Interpol. Els agents el van detenir atenent l'ordre d'arrest de l'Audiència Provincial de la Corunya i el van portar davant la Batllia de guàrdia.El fugitiu ha ingressat al centre penitenciari en presó provisional a l'espera que Espanya faci arribar per via diplomàtica una sol·licitud formal d'extradició perquè compleixi la condemna pendent en aquest país. La policia ja ha informat de la detenció a Interpol Madrid.