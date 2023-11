1.239 beneficiaris de pensions de solidaritat

Actualitzada 02/11/2023 a les 10:55

Un total de 326 persones grans s’han beneficiat el tercer trimestre de l’any de les pensions de solidaritat. L’import destinat és d’1.003.220,86 euros i del total de beneficiaris, 179 són dones i 146 homes, segons les dades publicades per Estadística.Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions hi ha les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.Segons la procedència dels beneficiaris, una mitjana de 185 persones eren andorranes, 86 espanyoles, 40 portugueses, 4 franceses i 11 persones d’una altra nacionalitat. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,7% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 22,1% residien a Escaldes-Engordany, un 16,9% a Sant Julià de Lòria i un 11,5% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a La Massana 5,5%, Canillo 2,5% i Ordino 1,8%. Per tram d’edat, de mitjana, un 48,1% tenien entre 46 i 65 anys, el 16,9% tenien entre 36 i 45 anys, el 15,4% entre 26 i 35 anys, el 10,7% entre 18 i 25 anys i el 8,9% entre 66 i 75 anys.Respecte de les pensions de solidaritat per a la gent gran, l'import destinat durant el tercer trimestre ha estat d'1.822.086,17 euros i hi ha hagut una mitjana de 1.239 persones beneficiàries d'aquesta prestació, de les quals 832 són dones i 407 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 306 persones eren andorranes, 650 espanyoles, 123 portugueses, 31 franceses i 129 d'altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, un 39,5% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 22,1% a Escaldes-Engordany, un 14,1% a Encamp, un 13,3% a Sant Julià de Lòria, un 6,2% a la Massana, un 2,9% a Ordino i un 1,6% a Canillo. Per tram d'edat, de mitjana, un 88,7% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.