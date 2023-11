Afers Socials concedeix 143 ajudes per cuidar els fills el tercer trimestre de l'any

Actualitzada 02/11/2023 a les 11:04

El ministeri ha concedit a més 143 ajudes per cuidar els fills durant el tercer trimestre. La majoria s'han atorgat a dones, amb un 77,6%% d'ajuts, amb edats entre els 25 i 60 anys i són majoritàriament de nacionalitat andorrana, segons detalla Estadística.El recull indica que un 31,6% dels beneficiaris són solters i un 30,6%, casats, i quasi la meitat són famílies amb 1 fill a càrrec, i un 31,6% tenen dos fills. La denegació de 45 sol·licituds s'ha fet per falta "Superar el LECS familiar" amb un 62,2%, "Menys de 7 anys de residència" amb un 24,4% i "No presenta la documentació requerida" amb un 13,3% de les denegacions.Les dades sobre les prestacions socials publicades avui es completen amb la informació sobre ajuts econòmics ocasionals amb 533 donats majoritàriament per "atendre les necessitats bàsiques". Estadística exposa que s'han concedit ajuts a 246 llars que han beneficiat a 467 persones amb un import mitjà per llar de 2.071,32 euros.La majoria de beneficiaris són dones i s'han donat a 142 llars unipersonals i 70 monoparentals. Per nacionalitat hi ha un 37% d'espanyols i un 32,5% d'andorrans.Afers Socials ha concedit 12 prestacions de solidaritat de les 16 presentades a persones amb discapacitat durant el tercer trimestre, segons informa Estadística. Durant el període 12 han estat resoltes favorablement, 3 s'han desestimat i 1 es troba pendent de resolució. Els beneficiaris han estat 820 dones i 402 homes i per nacionalitat el repartiment ha estat per 303 andorrans, 643 espanyols, 117 portuguesos, 32 francesos i 127 són d'altres nacionalitats. Un 88,2% dels ajuts s'han donat a persones que tenen entre 65 i 85 anys i gairebé un 40% viuen a la capital, el 22,2% a Escaldes i un 14,1%, a Sant Julià.Per sexe, els homes representen el 58,3% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions. Per trams d’edat, el 41,7% de les prestacions s’han destinat a persones d’entre 41 i 45 anys. Els beneficiaris són andorrans 5, espanyols 5 i portuguesos 2. Més de la meitat són solters i, quant als anys de residència, una quarta part fa menys d’un any que resideix al Principat. Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, més de la meitat tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat.