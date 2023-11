Un miler de persones surten al carrer per reclamar que es regulin els alts preus que es paguen pels lloguers dels pisos

Andorra ha dit prou. Un miler de persones es van mobilitzar ahir pels carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany per reclamar al Govern que regularitzi els inflats preus que es paguen actualment pels lloguers dels habitatges. La concentració va ser històrica per la quantitat de gent que hi va assistir, però també perquè es tracta d’una proposta impulsada des de l’àmbit popular i no per cap partit polític. “Necessitem un habitatge digne”, “Ja n’hi ha prou”, “Això s’ha de parar”, o “Andorra escolta, el poble està de lluita” van ser alguns dels càntics que van entonar els manifestants al llarg de