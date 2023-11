Reunió d'urgència del grup de coordinació per valorar la concentració popular

Actualitzada 01/11/2023 a les 13:13

El grup de coordinació integrat per membres de Govern i consellers generals es reuneix aquesta tarda per fer una primera valoració sobre la massiva concentració que va tenir lloc ahir al vespre en protesta pels preus dels lloguers dels habitatges.El grup acostuma a reunir-se els dilluns per repassar l'actualitat política i ha estat convocat avui de manera extraordinària. Per part de Govern, hi assistiran el cap de l'executiu, Xavier Espot, i els ministres Conxita Marsol, Ladislau Baró i Guillem Casal. Representant al grup parlamentari, hi estaran presents Jordi Jordana i Maria Martisella, el síndic Carles Ensenyat, Marc Magallon com a representant d'Acció i Carles Naudi de Ciutadans Compromesos. S'espera que surti una declaració pública sobre la reflexió que fa l'executiu de la històrica concentració que ahir va reunir més de mil persones que van mostrar al carrer la seva indignació per la falta de preus assequibles.