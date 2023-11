Oriol Ribas deixa la vicepresidència d'Andbank

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:46

Oriol Ribas va comunicar a la junta d’accionistes del 24 d’octubre la voluntat de deixar la vicepresidència d’Andbank així com el lloc al consell d’administració per dedicar-se a les seves tasques a Reig Patrimonia. Ribas va traslladar la seva voluntat i la de la família que el substitueixi al consell la neboda, Maria Creus Ribas, que ja desenvolupa des de fa anys tasques executives al. Els òrgans de govern d’Andbank, en nom dels treballadors, agraeixen a “Oriol Ribas la dedicació durant més de 30 anys al banc”, destacant “la seva professionalitat i la seva implicació personal per fer d’Andbank una de les referències de prestigi en els mercats en els quals opera, i per transmetre els valors de compromís, honestedat i excel·lència en el servei a tots els que formem part d’Andbank”.