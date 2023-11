Mobilització per l'acceptació de mascotes als pisos de lloguer

Actualitzada 01/11/2023 a les 11:29

DenunciAND, la plataforma al darrere de la manifestació d'ahir a la tarda per demanar la regulació dels preus dels pisos de lloguer, estudia una nova concentració l'11 de novembre. En aquesta ocasió, en format de caminada i per demanar l'acceptació d'animals de companyia als habitatges de lloguer. El moviment ciutadà, creat a través de les xarxes socials, es mostra satisfet amb l'acollida de la manifestació per l'habitatge i pronostiquen que "la ciutadania andorrana hi serà també l'11 de novembre". D'altra banda, DenunciAND també parla de la possibilitat de fer una nova concentració coincidint amb el pont de la Puríssima, amb la finalitat de "col·lapsar el país".