La justícia espanyola confirma l'arxivament del 'cas Oleguer'

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:37

El procediment penal per presumpte blanqueig obert contra Oleguer Pujol Ferrusola, fill petit de l’expresident de la Generalitat catalana Jordi Pujol, queda definitivament arxivat. La secció 3 de la sala penal de l’Audiència Nacional espanyola va ratificar el sobreseïment de la causa dictat el juliol i l’agost passats pel jutjat central d’instrucció número 5 i ha rebutjat els recursos d’apel·lació que havien presentat contra aquesta decisió la Fiscalia, l’advocat representant de l’Agència Tributària espanyola, el partit Podem i l’empresa Grand Tibidabo, SA, en liquidació, que s’havien afegit al procediment. La disposició dels magistrats no admet cap nou recurs. Oleguer Pujol va ser investigat per una operació immobiliària a través de la societat Drago Capital de diners que provenien de l’estranger. El procés judicial es va obrir per la querella que van presentar el partit Podem i Guanyem.