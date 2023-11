La construcció de l'heliport de la Caubella arribarà a la Batllia

Moliné es queixa de la falta de resposta a les seves al·legacions

La construcció de l’heliport nacional a la Caubella (la Massana), que tot just acaba de començar, arribarà a la justícia. Michel Moliné, que va presentar al·legacions al projecte en considerar que atempta contra el medi ambient, va mostrar-se ahir decidit a fer un recurs a la Batllia després de no haver rebut cap resposta per part del ministeri de Medi Ambient. L’excandidat massanenc del PS-SDP defensa que les obres tenen un impacte negatiu en la fauna i la flora, que hi ha una tala desmesurada d’arbres i es queixa que s’haurà de traslladar un tipus de planta protegida “que ningú