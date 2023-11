La partida per a habitatge assequible suposa 30,5 milions i el vial de la Massana s’endú el gros per a infraestructures, amb 7,1

Un pressupost realista, dedicat “en un 70% a mantenir l’Estat del benestar” i que no hipoteca les finances futures. El ministre de Finances, Ramon Lladós, va defensar així el projecte de llei dels comptes de l’Estat per al 2024, després d’entrar el text a tràmit parlamentari i durant la compareixença de premsa per explicar-ne les línies mestres. Les grans xifres són de rècord, amb més de 600 milions de despesa (618, concretament) i gairebé 586 d’ingressos, empesos per la bona marxa de l’economia, que preveu una recaptació de 155,8 milions d’euros en impostos directes i de gairebé 328 en indirectes.