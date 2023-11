Casadevall creu que el judici ràpid per prevaricació és “exagerat”

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va manifestar que li “sembla exagerat” el procés obert per presumpte delicte de prevaricació que hi ha contra ell. Casadevall va declarar que “ja valorarem on toqui el preu de l’error, si és que error hi ha”, amb referència a les acusacions i en resposta a les preguntes sobre la causa que se li van fer en l’acte d’ahir de jurament d’Alfons Alberca com a magistrat a temps parcial del Tribunal de Corts. Casadevall va lamentar que sigui investigat a tocar del final de la seva trajectòria al capdavant del