AE considera "desafortunades" les declaracions d'Escalé sobre les esmenes a la llei del lloguer

Actualitzada 01/11/2023 a les 18:37

Andorra Endavant ha qualificat de "desafortunades" les declaracions del grup parlamentari Concòrdia+Desperta Laurèdia on afirmen que "és hipòcrita esmenar el projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatge". Montaner considera que "precisament presentar esmenes és la feina número 1 dels consellers generals per aconseguir resultats pels ciutadans", i es mostra esperançada que la majoria accepti les esmenes presentades per Andorra Endavant "tenint en compte la mà estesa, la maduresa política i la voluntat de consens d'aquesta legislatura".D'altra banda, Montaner explica que faran reunions de poble a cada parròquia per informar als ciutadans dels seus drets en relació a l'habitatge, "tenint en compte que hi ha alguns propietaris que no respecten la llei i que trameten cartes perquè els llogaters marxin del pis quan és il·legal en base de l'element invocat".