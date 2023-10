Tancament del 2023 "al volant de l'equilibri"

Els comptes del 2023 preveien un dèficit pressupostari de 27,3 milions però la previsió és tancar l'any "al voltant de l'equilibri", segons ha avançat el titular de Finances, Ramon Lladós, en la presentació del projecte de pressupost per al 2024. Lladós ha apuntat que s'hauria assolit el superàvit si no s'hagués gastat més del previst en el programa d'adquisió d'immobles per destinar-los al lloguer assequible i també en nova tecnologia sanitària per a l'hospital. "Hem obtingut més ingressos en impostos directes que els hem anat a destinar a coses que no estaven previstes originàriament al pressupost com ara aquest programa d'habitatge i inversions en tecnologia sanitària", ha destacat el ministre. La recaptació en l'impost de societats experimenta el creixement més notable: s'havien pressupostat 55 milions i podrien enfilar-se als 90. D'IRPF s'havien previst 43 milions i en seran 56.

Lladós ha destacat que per al 2024 es presenta un pressupost rècord, amb unes inversions que s'enfilaran als 67 milions, però respectant una política financera marcada per la prudència amb un deute que per al 2024 es preveu del 34,1% del PIB nominal, sensiblement més baix que el del 2023, del 36,2%. Ho ha comparat amb els índex d'Espanya i França, que se situaven al 111% el 2022. El ministre ha indicat, gràficament, que s'actua "sense estirar més el braç que la màniga" per tal de no hipotecar les arques de l'Estat a futur.

L'escenari macroeconòmic és favorable i el titular de Finances ha defensat que l'objectiu és revertir-ho en el manteniment de l'Estat del Benestar i en mesures d'acompanyament a les famílies per pal·liar l'escenari inflacionista. Per al 2024, per exemple, es preveuen 4,3 milions més en ajuts socials i la partida s'enfilarà als 34,5 milions.

Per segon exercici consecutiu l'Estat no ingressarà res de FEDA per ajudar a "capitalitzar" la companyia després de la crisi energètica de l'any passat i perquè pugui afrontar futures inversions.