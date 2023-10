Tallers d'impressió 3D i làser pels majors de 60 anys

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:53

Creand Fundació ofereix durant el mes de novembre activitats per persones més grans de 60 anys. El centre social d'activitats i formació acull un taller d'impressió 3D i làser com a principal novetat, així com un curs sobre el sistema operatiu Mac OS, un taller de Canva, un de xarxes socials, un altre de retoc fotogràfic i visites culturals.En el taller sobre impressió en 3D i làser s'aprendrà a crear dissenys virtuals per acabar imprimint objectes en tres dimensions o confeccionar cartells amb tècnica del làser. En total s'han programat dues sessions els dies 13 i 30 de novembre a les 16 hores.Quant a noves tecnologies, es durà a terme una nova sessió del taller de xarxes socials amb tauleta tàctil i telèfon mòbil per gestionar Facebook, X (antic Twitter) i Instagram. L'activitat començarà el 6 de novembre i serà durant el dilluns i dimecres de 10 a 12 hores. Alhora, s'ha programat un curs de Canva el 2 de novembre i es farà el dilluns i el dimecres de 17 a 19 hores. També s'ha organitzat un taller de Mac OS per aprendre a utilitzar el sistema operatiu, el taller es duran a terme els dimarts i els dijous de 10 a 12 hores i els usuaris aprendran a utilitzar el navegador Safari, l'iTunes i l'App Store. Finalment, pels interessats en la fotografia hi haurà un taller de retoc fotogràfic els divendres a partir del dia 10 de les 11.30 a les 13 hores.L'agenda del mes de novembre incorpora una visita guiada a l'exposició "Refugiats. Andorra país d'acollida" que es pot veure a Cal Pal de la Cortinada, el 7 de novembre, a les 11 hores i a les 16 hores. També, tallers creatius al Museu Carmen Thyssen Andorra, amb motiu de l'exposició "Krhôma. L'univers emocional dels colors". Es titulen "El vandalisme de l'art urbà" (23 de novembre, a les 11 hores) i "La poètica de la melangia" (28 de novembre, a les 16 hores).