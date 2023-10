SDP considera "devastadores" les mesures d'habitatge

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:26

El grup polític Progessistes-SDP ha comunicat avui a través de les xarxes socials que donen ple suport a la mobilització ciutadana organitzada aquesta tarda a les 19.30 hores a la plaça de la Rotonda per la plataforma DenunciAND.Alhora han explicat que "com venim denunciant des de fa molts anys l'habitatge s'ha acabat convertint en una crisi de magnituds incalculables". Des de SDP incideixen en el fet que "ens oposem a les decisions adoptades pel Govern", ja que consideren que són "cruels, injustes i devastadores per la ciutadania i incoherents amb el greu problema de l'habitatge que pateix Andorra".