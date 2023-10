La jornada va començar amb un test de màxima resistència

Els vint aspirants que tenen la voluntat de formar part de la nova promoció d’agents de policia van començar ahir les proves de selecció per cobrir 12 places. Dels 20 aspirants que s’hi van inscriure quinze són homes i cinc, dones. Les primeres proves a les quals es van enfrontar van ser les físiques, que van tenir lloc a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, començant amb el test de resistència, una prova que consisteix a fer el màxim de voltes possible a la pista d’atletisme de 400 metres en un temps que no superi els 12 minuts, una prova que