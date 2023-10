Mateu pagarà de cop la sanció econòmica per corrupció

L’exconsellera general renuncia al pagament fraccionat de l’import

L’exconsellera general Meritxell Mateu, condemnada per un delicte major continuat de corrupció agreujada comès per autoritat o funcionari, ha renunciat a la petició que havia fet a la sala penal del Tribunal Superior per pagar fraccionadament, a raó de 100 euros mensuals, la indemnització que se li va imposar pel delicte i abonarà de cop els 20.000 euros de multa i el retorn dels 48.000 euros que va rebre de BPA a través de la societat panamenya Landstreet, a banda del pagament del cost de la publicació de la sentència al BOPA i en un mitjà de comunicació, i al

#1 ruth

(31/10/23 08:05)