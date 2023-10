La justícia espanyola confirma l'arxiu de la causa contra Oleguer Pujol

Actualitzada 31/10/2023 a les 16:58

El procediment penal per presumpte blanqueig obert contra Oleguer Pujol Ferrusola, fill petit de l'expresident de la Generalitat catalana Jordi Pujol, queda definitivament arxivat. La secció 3 de la sala penal de l'Audiència Nacional espanyola ha ratificat el sobreseïment de la causa dictats el juliol i l'agost passats pel jutjat central d'instrucció número 5 i ha rebutjat els recursos d'apel·lació que havien presentat contra aquesta decisió la fiscalia, l'advocat representant de l'Agència Tributària espanyola, i del partit Podem i l'empresa Grand Tibidabo S. A. en liquidació que s'havien afegit al procediment. La disposició dels magistrats no admet cap nou recurs.Els recurrents afirmaven que hi havia un dèficit de motivació de l'aute de sobreseïment que les causava indefensió i l'Audiència espanyola respon que el sobreseïment provissional de la causa té una argumentació concisa perquè "es limita a posar de manifest l'absència d'indicis de delicte" però que l'aute previ de desestimació sí contenia una exposició d'arguments detallada dels motius pels quals s'adoptava la decisió. Els magistrats afirmen que quan els recurrents plantegen "la procedència de continuar el procediment, no fan referència a cap indici", segons recull l'aute dictat avui a Madrid. I afegeixen que ja no es poden practicar més diligències perquè ha finalitzat la fase d'instrucció.Oleguer Pujol va ser investigat per una operació immobiliària a través de la societat Drago Capital de diners que provenien de l'estranger. El procés judicial es va obrir per la querella que van presentar el partit Podem i Guanyem el 2 de setembre del 2014 contra tota la família Pujol.