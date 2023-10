La proposta és millor que la que va pactar Liechtenstein per a una durada de cinc anys

El cap de Govern, Xavier Espot, té una bona notícia per anunciar als membres del pacte d’Estat, que es reuneixen aquesta tarda a l’edifici administratiu. Andorra ha estat batallant amb la Comissió Europea per aconseguir un tracte similar al de Liechtenstein pel que fa a la lliure circulació de persones, un dels valors que els europeus defensen, però que per al Principat és inassumible perquè lògicament ha d’haver-hi un filtre i també per mantenir els nivells de seguretat existents. La Comissió Europea així ho ha entès i accepta que el sistema de quotes que s’implanti tingui una vigència de deu

#1 Fashion slave

(31/10/23 06:08)