Aquesta setmana han començat els treballs d’una infraestructura que diferents governs han intentat executar des del 1985

L’heliport engega motors. Aquesta setmana ha començat el procés de construcció del nou centre d’aterratge d’helicòpters a la zona de la Caubella, a Pal, tal com va assegurar en una roda de premsa el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, juntament amb el director d’Energia i Transports, Carles Miquel. El nou projecte tindrà un cost de 10,3 milions d’euros, dels quals gairebé la meitat els aportarà el Govern. La infraestructura servirà per agilitzar els serveis d’emergències mèdiques i millorar el desenclavament del país, ja que s’hi preveuen rutes comercials. Les obres acabaran a mitjan 2025, però l’heliport no