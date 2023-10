Govern treballa en un document de suport en igualtat de gènere a maternal i primera ensenyança

Actualitzada 31/10/2023 a les 13:49

Govern està elaborant un document amb propostes perquè els mestres de maternal i primera ensenyança puguin impulsar la igualtat des de l'educació, incidint en la sensibilització i en la lluita contra els estereotips sexistes, en les seves classes.El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i l'àrea de polítiques d'Igualtat d'Afers Socials (i amb la col·laboració de l'institut Andorrà de les Dones), treballen en aquest document perquè els docents tinguin la possibilitat d'utilitzar exemples o casos pràctics amb perspectiva igualitària a l'hora d'impartir assignatures. La voluntat és posar a disposició dels mestres un nou recurs de suport creat per experts en la matèria.Seguint amb qüestions educatives, Marín ha avançat que al novembre, al febrer i a l'abril es realitzaran sessions formatives en igualtat de gènere i violència de gènere als referents d'igualtat de tots els centres educatius. Aquesta, cal recordar, és una figura que es va crear mitjançant el Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d'Andorra. Finalment, durant aquest curs, i com és habitual, es continuaran fent els tallers d'igualtat i violència de gènere adreçats a l'alumnat de tercer i quart de segona ensenyança.En la trobada també s'ha fet balanç de les accions que s'han dut a terme enguany, com són la Guia per elaborar plans d'igualtat per a empreses i el Reglament de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i entitats del sector privat. Dos projectes que despleguen la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes.