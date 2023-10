Govern preveu un dèficit de 32 milions per a l'any vinent

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:02

Els comptes de l'exercici del 2024 preveuen un dèficit de 32.681.780 euros, segons el projecte de llei del pressupost que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha entregat aquest matí al sindic general, Carles Ensenyat. El dèficit de caixa estimat és de 5,36 milions més que el d'aquest any, que era de 27,3 milions d'euros, tot i que Lladós ha anunciat que el pressuposta es tancarà aquest any en equilibri perquè el negatiu es compensarà amb l'augment dels ingressos que s'ha registrat, especialment per la pujada en la recaptació d'impostos directes.Els ingressos assoliran els 585.885.427 euros, que superen en 59 milions els previstos per aquest any. Les despeses de funcionament seran de 490 milions a les quals se sumen 111 milions de despeses de capital, 15,26 milions de dèficit de gestió i 17,4 milions de despeses financeres. El ministre ha destacat que es tracta d'un pressupost de xifres rècord i que l'endeutament representa el 34,1% del PIB, una millora respecte a aquest any quan se situava en el 36,2%.Lladós ha detallat que les inversions programades per als 2024 ascendirant a 67 milions, que inclouen 18,6 milions per a la construcció d'habitatges a la Borda Nova i per a la reforma d'edificis per a pisos de lloguer assequible, i 11,9 milions que es destinaran a la compra d'immobles pel mercat de lloguer a preu assequible. L'executiu preveu una partida de 17 milions per a digitalització, i el departament de Territori tindrà una partida de 7,1 milions per al projecte de la desviació de la Massana: una de 4,3 milions per a millores en carreteres generals; 3,5 milions per a obres i pavimentació de carreteres secundàries i 1,1 milions per a aigua potable al cap del Port.El pressupost reserva 4,5 milions per al ministeri de Salut per cobrir les inversions al centre hospitalari, al CAP de Canillo i les obres del nou centre de salut mental. Medi Ambient tindrà una partida d'1,5 milions per a la rehabilitació de l'antic hotel Casamanya, hi haurà 4,4 milions per a millores en edificis públics com els centres escolars, i 1,1 milions seran per al pla d'envelliment i reformes del Consell General.Les transferències comunals augmenten a 69 milions, 7,1 milions per sobre de la partida d'aquest any, el projecte del bus gratuït s'emporta 8,3 milions, i Afers Socials tindrà 34,5 milions, amb una pujada de 4,3 milions per a ajuts en comparació amb el total d'aquest exercici. En el capítol sanitari el pressupost destina 41,5 milions a la transferència del SAAS, que supera en 5,9 milions la dotació del 2023, i la de la CASS serà de 45,5 milions. També creix la partida per a Andorra Turisme que suma 2,1 milions fins arribar a 20,8 milions.