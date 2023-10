Dos conductors ebris se salten un control i un d'ells fuig

El més jove va marxar a peu deixant el cotxe a la carretera i va acabar detingut

La policia va detenir cinc conductors per donar positiu per alcoholèmia i dos dels arrestats es van saltar el punt de control instal·lat a la carretera, segons va assenyalar el balanç fet públic ahir. El servei d’ordre va exposar que dos conductors, de 19 i 38 anys, no van fer cas de les indicacions dels agents i no es van aturar per fer la prova d’alcoholèmia. El més jove dels implicats va abandonar el cotxe a la calçada en la fugida de la policia i va marxar a peu. Els efectius del cos el van trobar gairebé una hora després

